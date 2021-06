***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/06/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAposto Teknoloji ve Medya Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknoloji ve Elektronik MedyaEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi59.572,00Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTescil Tarihinde Tamamlanacak.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.580Beher Payın Alış Fiyatı239,56Toplam Tutar857.607,50Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)4,59Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)4,59Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)4,59Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,11İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,89Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/06/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda Yönetim Kurulu'muzun 10.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş. 'ye 857.607,50 TL yatırım yapılarak %4.59 oranında iştirak edinilmesine ve i lgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürü Onur Topaç' ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Şirketimizin aldığı karar doğrultusundabugün (10.06.2021 tarihinde)Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş. paylarında yapılacak olan %10 oranındaki iştirak edinimine ilişkinpay sahipleri sözleşmesi imzalanmış ve857.607,50 TL tutarındaki ödeme gerçekleşmiştir.Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş., Mobil Telefon, bilgisayar ve her türlü elektronik ortamda ve internet ortamında kullanılmak üzere her türlü yazılım geliştirme, ürün ve yan ürün geliştirme haber okuma uygulamaları dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü uygulamaların geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş.ile ilgili süreç hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941868BIST