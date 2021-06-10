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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

10.06.2021 23:40



***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/06/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Aposto Teknoloji ve Medya Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji ve Elektronik Medya
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
59.572,00
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tescil Tarihinde Tamamlanacak.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.580
Beher Payın Alış Fiyatı
239,56
Toplam Tutar
857.607,50
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
4,59
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
4,59
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
4,59
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,11
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,89
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/06/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda Yönetim Kurulu'muzun 10.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş. 'ye 857.607,50 TL yatırım yapılarak %4.59 oranında iştirak edinilmesine ve i lgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürü Onur Topaç' ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
 
Şirketimizin aldığı karar doğrultusunda 
bugün (10.06.2021 tarihinde)
 
Aposto Teknoloji ve Medya  A.Ş. paylarında yapılacak olan %10 oranındaki iştirak edinimine ilişkin
 pay sahipleri sözleşmesi imzalanmış ve 
857.607,50 TL tutarındaki ödeme gerçekleşmiştir.
Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş., Mobil Telefon, bilgisayar ve her türlü elektronik ortamda ve internet ortamında kullanılmak üzere her türlü yazılım geliştirme, ürün ve yan ürün geliştirme haber okuma uygulamaları dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü uygulamaların geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Aposto Teknoloji ve Medya A.Ş.ile ilgili süreç hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941868


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Tam 3.387 3.474 -50,14  
Yarım 1.637 1.681 -24,26  
Çeyrek 821 840 -12,13  
Gümüş.Ons 27,97 28,01 0,22  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 -0,00  
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