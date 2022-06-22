***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/06/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıInveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÖzel Amaçlı Yatırım ŞirketiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi156.210 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.06.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı156.210 TLBeher Pay Fiyatı1 TLToplam Tutar156.210 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,01İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,09Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı61.768 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıICHAIN Yatırım Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiŞirketimiz, ICHAIN Yatırım Holding A.Ş.?nin %100 oranında pay sahibidir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi31.03.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan gerçeğe uygun değer.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin %100'üne sahip olduğu Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.'deki paylarının tamamı olan 156.210 adet payın toplam 156.210 TL bedel ile Şirketimizin %100'üne sahip olduğu ICHAIN Yatırım Holding A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038787BIST