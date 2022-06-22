***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
22.06.2022 18:43
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/06/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Özel Amaçlı Yatırım Şirketi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
156.210 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.06.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
156.210 TL
Beher Pay Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
156.210 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,01
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,09
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
61.768 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
ICHAIN Yatırım Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Şirketimiz, ICHAIN Yatırım Holding A.Ş.?nin %100 oranında pay sahibidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/06/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
31.03.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan gerçeğe uygun değer.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin %100'üne sahip olduğu Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.'deki paylarının tamamı olan 156.210 adet payın toplam 156.210 TL bedel ile Şirketimizin %100'üne sahip olduğu ICHAIN Yatırım Holding A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038787
BIST