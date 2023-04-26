***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
26.04.2023 21:19
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Kar Dağıtım Politikası" ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141466
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1479
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.241,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,27
|Açılış
|: 1.241,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.238,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4172
|19,4263
|% 0,01
|
|Euro
|21,4364
|21,4595
|% 0,69
|
|Sterlin
|24,1338
|24,2549
|% 0,41
|
|Frank
|21,7007
|21,8315
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1617
|5,1876
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-8,34
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.092
|9.293
|4,00
|
|Yarım
|4.438
|4.537
|2,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.286
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,53
|-0,10
|
|B. Petrol
|77,68
|77,68
|-2,91
|