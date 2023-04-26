***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 26 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Kar Dağıtım Politikası" ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141466BIST