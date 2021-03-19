***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.03.2021 21:48
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL 'den 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişikin karar 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 INVEO TADIL METNI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919510
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2118
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,1108
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,1897
18:058,6005
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1379
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5682
18:05404,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -4,62
|Açılış
|: 404,13
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2111
|7,2118
|% -1,51
|
|Euro
|8,5869
|8,6005
|% -1,58
|
|Sterlin
|9,9728
|10,0228
|% -1,91
|
|Frank
|7,7338
|7,7803
|% -1,63
|
|Riyal
|1,9180
|1,9276
|% -1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,81
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,58
|64,58
|1,30
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
-
17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
-
17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
-
17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem