***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Tanrıöver 23.10.2020 itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Sayın Tanrıöver' e Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz. Yönetim Kurulumuz - Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 23.10.2020 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Murat Tanrıöver' in istifasının kabulüne, - Sn. Murat Tanrıöver' in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne en kısa zamanda yeni yönetim kurulu üyesinin atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. INVEO Yatırım Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883440BIST