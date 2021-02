***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Sayın Paydaşlarımız Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, 1. Yatırım Bankası çalışmaları kapsamında "Danışma Kurulu" nun kurulmasına, 2. Danışma Kurulu' nda görev yapmak üzere Onur Topaç, Demet Özdemir veBora Oruç' un yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Danışma Kurulu Üyelerine ilişkin özgeçmişler aşağıda tarafınıza sunulmuştur. ONUR TOPAÇ 1990 yılında İstanbul'da doğan Onur Topaç, Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış ve Özyeğin Üniversitesi'nde Finans Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. 2008 yılında Gedik Yatırım'da internet sitesi sorumlusu olarak finans kariyerine başlayan Onur Topaç, 2013 yılında, Gedik Yatırım'da Yatırım Bankacılığı Bölümü'nün kuruluş safhasında görev almıştır. Gedik Yatırım'daki teknolojik dönüşümün öncüsü olan Sayın Topaç, Ekim 2017 tarihinden itibaren Gedik Yatırım'da CEO görevini yürütmektedir. Bu dönemde şirketin piyasa değeri 5,85 kat artmıştır. 2015-2020 yılları arasında Hub Girişim'in Yönetim Kurulu'nda bulunan Onur Topaç, Haziran 2019-Nisan 2020 tarihleri arasında şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütmüştür. Yönetim Kurulu Başkanlığı sürecinde şirketin piyasa değeri 10,5 kat artmıştır. Sürekli olarak yeni işlerin mimarı olmaya ve mevcut işlerin gelişimine hız katmaya çalışan Sayın Topaç, Inveo Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir. Inveo Yatırım Holding olarak, an itibarıyla bir yatırım bankası kurulması sürecini yönetmektedir. Sayın Topaç ayrıca, Gedik Yatırım ve İnveo Yatırım Holding ortaklığında yeni bir GSYO kurulum sürecine liderlik etmekte olup, teknoloji girişimlerine yatırım yapmakta olan Gedik Portföy Boğaziçi Ventures Fonu'nun Yatırım Komitesi'nde yer almaktadır. Onur Topaç, sayıları az da olsa bireysel olarak teknoloji yatırımları yapmakta ve girişimlere destek olmaya çalışmaktadır.DEMET ÖZDEMİR Finans danışmanlığı, kurumsal finansman ve şirket birleşme ve satın alma dünyasının en tecrübeli ve önde gelen liderlerinden biridir. Son 15 yılını Kurumsal Finansman Şirket Ortağı olarak geçirmiş olan Demet Özdemir, Andersen ile başlayan EY (Ernst & Young) ile devam eden 30 yıla yakın kariyer hayatı boyunca her sektörde faaliyet gösteren yerli ve uluslararası 1000'e yakın farklı şirkete danışmanlık vermiş, destek olmuştur. EY Türkiye ve Orta ve Güney Doğu Avrupa bölgesinde Özel Sermaye Fonları (Private Equity) sektör Lideri ve Kurumsal Finansman Ortağı olarak Özdemir, başta finans, perakende, tüketici ürünleri, servis, enerji ve altyapı ile servis sektörleri olmak üzere farklı alanlarda çok ciddi tecrübeye sahiptir.Bu kariyer yolculuğu boyunca bölgesel ve uluslararası liderlik görevleri üslenmiş olan Özdemir, şirket tarihinde EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) bölgesinde Büyüyen Pazarlar lideri görevine getirilmiş ve böylece 250,000 kişinin çalıştığı 98 ülkeden oluşan bu geniş coğrafyada liderlik görevine getirilen ilk Türk yönetici olmuştur. Üç yıl boyunca yürüttüğü bu görevi sırasında girişimcilik, start-up, venture capital, aile şirketleri gibi hızlı büyüyen şirketlere katkıda bulunmuştur.Cinsiyet eşitliği ve kadının iş hayatında güçlenmesi, girişimcilik, özel sermaye fonları, halka arz ve aile şirketleri konularında aktif çalışmalar yürüten Demet Özdemir, EY Global İş Kadınları Danışma Kurulu Üyesi, EY Women Fast Forward ve Women3 Forumu Yönetim Komitesi üyesi, ayrıca EY Girişimci Kadın Liderler (EWW) Programı EMEIA Lideridir. 2015 yılında İstanbul'da G20 kapsamında ilk kez gerçekleştirilen W20 Zirvesi'nde "Kadın Girişimcilerin Güçlendirilmesi" konulu oturumun eş başkanlığını yapmıştır.Yönetim Kurullarında Kadın Derneği'nin kurucularından ve Yönetim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda Genç Başarı Vakfı mütevelli heyeti üyesidir.ODTÜ İşletme mezunu olan Özdemir'in, İngiliz Kültür bursu ile edinmiş olduğu London School of Economics (LSE)'den Uluslararası Finans konusunda lisans üstü diploması vardır. Ayrıca SMMM belgesi sahibi olan Özdemir, evli ve bir erkek çocuk annesidir. Hobileri arasında spor ve seyahat bulunan Demet Özdemir, eski bir milli kayakçı olup, bu alanda 1987-1991 yılları arasında Türkiye şampiyonluklarına sahiptir.BORA ORUÇ Bora Oruç, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulunda çalışmaya başlayan Oruç, Nisan 2014-Kasım 2020 arası dönemde Sermaye Piyasası Kurulunda, halka açık şirketler, sermaye piyasası aracı ihraçları, yatırım kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve finansal altyapı kuruluşlarına ilişkin geliştirme, düzenleme, gözetim, ihraç ve kayda alma süreç ve faaliyetlerinden ve uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ekim 2017-Kasım 2020 döneminde G20 Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board) Düzenleyici İşbirliği Daimi Komitesi Üyesi olan Bora Oruç, Eylül 2018-Kasım 2020 döneminde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 