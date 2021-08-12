***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Yönetim Kurulu'nun 12.08.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Sayın İdil Gürdil Atay İç Kontrol Bölümü'nden Sorumlu Grup Başkanı olarak atanmıştır. İç Kontrol Grup Başkanımıza ilişkin özgeçmiş aşağıda tarafınıza sunulmuştur. İDİL GÜRDİL ATAY 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı yıl KPMG'de bağımsız denetçi olarak çalışmaya başladı. 2001-2002 yılları arasında Migros'ta, 2002-2007 yılları arasında Cognis Kimya'da mali işler bölümlerinde yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı. Son olarak, 2007 yılından itibaren KPMG'de suiistimal önleme ve inceleme, iç denetim, risk ve uyum, CFO danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu Şirket Ortağı olarak görev yapan İdil, Uluslararası Sertifikalı Suiistimal Denetçisi, ABD'nde Sertifikalı Mali Müşavir, Uluslararası Risk Yöneticisi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanlarına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957779BIST