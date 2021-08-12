***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2021 19:13
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Yönetim Kurulu'nun 12.08.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Sayın İdil Gürdil Atay İç Kontrol Bölümü'nden Sorumlu Grup Başkanı olarak atanmıştır. İç Kontrol Grup Başkanımıza ilişkin özgeçmiş aşağıda tarafınıza sunulmuştur. İDİL GÜRDİL ATAY 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı yıl KPMG'de bağımsız denetçi olarak çalışmaya başladı. 2001-2002 yılları arasında Migros'ta, 2002-2007 yılları arasında Cognis Kimya'da mali işler bölümlerinde yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı. Son olarak, 2007 yılından itibaren KPMG'de suiistimal önleme ve inceleme, iç denetim, risk ve uyum, CFO danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu Şirket Ortağı olarak görev yapan İdil, Uluslararası Sertifikalı Suiistimal Denetçisi, ABD'nde Sertifikalı Mali Müşavir, Uluslararası Risk Yöneticisi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanlarına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957779
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0690
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
18:0510,0860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0523
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
18:05481,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,93
|Açılış
|: 481,82
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.929.925
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|193.646.408
|% 9,97
|
|BAGFS
|18,14
|4.876.227
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.154.402
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|158.677.588
|% -9,98
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.107.385
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.640.204
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,52
|42.878.014
|% -8,70
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,30
|993.671.093
|% 1,87
|
|EREGL
|19,77
|814.394.859
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,24
|191.018.610
|% -1,75
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5580
|8,5597
|% -0,76
|
|Euro
|10,0695
|10,0855
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,8023
|11,8615
|% -1,00
|
|Frank
|9,2396
|9,2953
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2759
|2,2873
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-0,42
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD