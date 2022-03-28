***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 28.03.2022 tarihli pay geri alım işlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.650.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 17.02.2022 25.000 0,03 31,1 0 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 18.02.2022 50.000 0,05 30 25.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.02.2022 50.000 0,05 28,88 75.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.02.2022 25.000 0,03 29 125.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 01.03.2022 75.000 0,08 28,5 150.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 02.03.2022 25.000 0,03 28 225.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 04.03.2022 25.000 0,03 28 250.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 07.03.2022 25.000 0,03 27,4 275.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 09.03.2022 25.000 0,03 27 300.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 10.03.2022 25.000 0,03 27,1 325.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 11.03.2022 21.496 0,02 28,2 350.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 14.03.2022 13.317 0,01 28 371.496 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.03.2022 25.000 0,03 28 384.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.03.2022 25.000 0,03 29,5 409.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 25.03.2022 25.000 0,03 30 434.813 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.03.2022 25.000 0,03 29,5 459.813 -Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 28.03.2022 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.28.03.2022 tarihinde 29,50 TL fiyattan 25.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 484.813 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,51)Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013532BIST