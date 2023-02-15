***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin programın başlatılması hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.950.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 14.02.2023 tarihli toplantısında,Piyasa konjonktürüne bağlı olarak Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden Şirketimiz paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,2.Geri alım programı süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine,3.Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.950.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 1.950.000 adet pay) olarak belirlenmesine,4.Geri alım için ayrılacak fonun, 50 Milyon TL olarak belirlenmesine,5.Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,6.İşbu yönetim kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113307BIST