***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı-Sermaye Piyasası Kurulu Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 96.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 96.000 144.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 NâmaB Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 95.904.000 143.856.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 96.000.000 144.000.000,000 150,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 21.244.029,96İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 122.755.970,04Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.05.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2022SPK Başvuru Tarihi 06.05.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 96.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 122.755.970,04 TL'si iştirak hissesi satış kazançlarından, 21.244.029,96 TL'si ise emisyon primlerinden karşılanmak üzere 144.000.000 TL artırılarak 240.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı hususu SPK'nın 21 Haziran 2022 tarih ve 2022/31 sayılı bülteninde ilan edilmiştir.Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038593BIST