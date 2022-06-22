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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.06.2022 18:43
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı-Hak Kullanım Tarihleri hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 96.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 96.000 144.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 Nâma
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 95.904.000 143.856.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 96.000.000 144.000.000,000 150,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 27.06.2022

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 21.244.029,96
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 122.755.970,04


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 06.05.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin 500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 96.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 122.755.970,04 TL'si iştirak hissesi satış kazançlarından, 21.244.029,96 TL'si ise emisyon primlerinden karşılanmak üzere 144.000.000 TL artırılarak 240.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı 21 Haziran 2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasıyla duyurulmuştu.
Duyurumuza istinaden bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27.06.2022 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADIL METNI.pdf
EK: 2 IHRAC BELGESI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038789


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Tam 6.803 6.914 27,00  
Yarım 3.340 3.382 13,00  
Çeyrek 1.673 1.690 6,00  
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