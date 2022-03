***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 252.000.000,00 158.870.931,55 TRY 63,04 Bağlı OrtaklıkInveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 6.000.000,00 6.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkInveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 5.132.646,00 5.132.646,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkInveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 156.210,00 156.210,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkInveo Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 6.970.665,00 6.970.665,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkInveo Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri 300.000.000,00 224.997.000,00 TRY 74,999 Bağlı OrtaklıkNovel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret Sanayi A.Ş. Kitap Yayıncılığı 100.000,00 55.000,00 TRY 55,00 Bağlı OrtaklıkHUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 30.000.000,00 135.000,00 TRY 0,45 İştirakDevexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Finansal Ürünler İçin Veri Dağıtımı 55.549,00 5.549,00 TRY 9,99 İştirakDevexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. Finansal Teknolojiler 50.000,00 4.995,00 TRY 9,99 İştirakAlbila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. İlaç ve Serum Üretimi ve Ticareti 40.986.000,00 796.340,00 TRY 1,94 İştirakHiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 37.878.790,00 3.712.500,00 TRY 9,80 İştirakBV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Teknoloji Girişimciliği 4.128.000,00 825.600,00 TRY 20,00 İştirakDetay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş. Dijital Dönüşüm 23.746.000,00 1.306.050,00 TRY 5,5 İştirakHOP Teknoloji A.Ş. Paylaşımlı Mobilite 3.375.000,00 523.125,00 TRY 15,50 İştirakBodrum Girişimcilik A.Ş. Girişim Projeleri Danışmanlığı 2.000.000,00 200.000,00 TRY 10,00 İştirakAposto Teknoloji Ve Medya A.Ş. Teknoloji ve Elektronik Medya 78.063,00 3.580,00 TRY 4,59 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006138BIST