***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.04.2022 18:26
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Deniz Özer Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.01.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 204658 - 700469 - 305184
Melek Melis İnal Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 16.03.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 922285 - 906816
Beyzanur Gök Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 18.04.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr - -
Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.07.2018 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 111989
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021594
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,94
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
18:0014,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0209
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
18:0015,8146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0118
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
18:00934,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,10
|Açılış
|: 934,45
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TDGYO
|7,70
|21.208.968
|% 10,00
|
|PKENT
|229,90
|40.075.148
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.402.471
|% 9,99
|
|YATAS
|14,65
|187.195.348
|% 9,98
|
|IHAAS
|18,63
|26.693.631
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|921.449
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.371.904
|% -9,96
|
|PAGYO
|12,56
|2.872.987
|% -8,05
|
|ITTFH
|1,47
|43.408.963
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,30
|82.603.896
|% -6,82
|
|GARAN
|14,42
|4.103.649.311
|% 3,74
|
|ASELS
|28,16
|2.641.261.888
|% 2,25
|
|THYAO
|37,64
|2.409.670.019
|% -0,26
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.610.055
|% 0,96
|
|SISE
|18,07
|2.293.571.652
|% 3,73
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.610.055
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,34
|1.671.426.861
|% 5,85
|
|SKBNK
|1,21
|459.855.827
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.103.649.311
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6439
|14,6533
|% 0,14
|
|Euro
|15,7954
|15,8168
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,0170
|19,1124
|% -0,21
|
|Frank
|15,4609
|15,5540
|% 0,06
|
|Riyal
|3,8913
|3,9108
|% 0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|12,86
|
|Altın Gr.
|934
|935
|5,36
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,24
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,92
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
-
17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
-
17:57KTSKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
-
17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem