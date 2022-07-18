***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.07.2022 18:11
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 240000 TRY 0,1 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 239760000 TRY 99,9 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045923
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0633
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2285
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05960,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,67
|Açılış
|: 960,54
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|14,71
|205.187.321
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|64.052.628
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.957.877
|% 9,92
|
|ANGEN
|31,70
|264.543.571
|% 8,49
|
|HEDEF
|6,99
|9.591.537
|% 5,59
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|RUBNS
|13,35
|63.910.619
|% -2,70
|
|YYLGD
|17,52
|55.466.216
|% -1,02
|
|SEGYO
|1,10
|23.046.512
|% -0,90
|
|GRSEL
|7,76
|7.433.234
|% -0,39
|
|KLRHO
|11,41
|64.052.628
|% 9,92
|
|RUBNS
|13,35
|63.910.619
|% -2,70
|
|KCAER
|26,50
|47.925.864
|% 0,53
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4540
|17,4632
|% 0,36
|
|Euro
|17,7511
|17,7799
|% 1,30
|
|Sterlin
|20,8889
|20,9936
|% 1,49
|
|Frank
|17,8139
|17,9212
|% 0,31
|
|Riyal
|4,6356
|4,6589
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|3,12
|
|Altın Gr.
|962
|962
|5,82
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.518
|6.625
|-79,00
|
|Yarım
|3.166
|3.234
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,46
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem