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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.07.2022 18:11
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 240000 TRY 0,1 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 239760000 TRY 99,9 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045923


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 14,71 205.187.321 % 9,94  
KLRHO 11,41 64.052.628 % 9,92  
IMASM 57,60 14.957.877 % 9,92  
ANGEN 31,70 264.543.571 % 8,49  
HEDEF 6,99 9.591.537 % 5,59  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,4540 17,4632 % 0,36  
Euro 17,7511 17,7799 % 1,30  
Sterlin 20,8889 20,9936 % 1,49  
Frank 17,8139 17,9212 % 0,31  
Riyal 4,6356 4,6589 % 0,35  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.711 3,12  
Altın Gr. 962 962 5,82  
Cumhuriyet 6.514 6.613 8,00  
Tam 6.518 6.625 -79,00  
Yarım 3.166 3.234 -31,00  
Çeyrek 1.588 1.616 -16,00  
Gümüş.Ons 18,85 18,89 0,17  
Gümüş Gr. 10,61 10,62 0,15  
B. Petrol 106 106 4,46  
Seans Raporu 18:05
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