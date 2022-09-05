Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.09.2022 18:13
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Deniz Özer Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.01.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 204658 - 700469 - 305184
Melek Melis İnal Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 16.03.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 923799 - 906816
Beyzanur Gök Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 18.04.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr - -
Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.07.2018 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 111989

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 327.600.000,00 278.021.222,57 TRY 84,87 Bağlı Ortaklık
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 7.500.000,00 7.500.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 5.132.646,00 5.132.646,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Inveo Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 6.970.665,00 6.970.665,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Kripto varlık ve merkeziyetsiz finans 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 65.000.000,00 55.250.000,00 TRY 85,00 Bağlı Ortaklık
Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri 300.000.000,00 224.997.000,00 TRY 74,999 Bağlı Ortaklık
Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret Sanayi A.Ş. Kitap Yayıncılığı 100.000,00 55.000,00 TRY 55,00 Bağlı Ortaklık
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 30.000.000,00 135.000,00 TRY 0,45 İştirak
Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Finansal Ürünler İçin Veri Dağıtımı 55.549,00 5.549,00 TRY 9,99 İştirak
Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. Finansal Teknolojiler 50.000,00 4.995,00 TRY 9,99 İştirak
Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. İlaç ve Serum Üretimi ve Ticareti 40.986.000,00 796.340,00 TRY 1,94 İştirak
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 37.878.790,00 3.712.500,00 TRY 9,80 İştirak
BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Teknoloji Girişimciliği 6.628.000,00 1.358.740,00 TRY 20,50 İştirak
Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş. Dijital Dönüşüm 23.746.000,00 1.306.050,00 TRY 5,5 İştirak
Bodrum Girişimcilik A.Ş. Girişim Projeleri Danışmanlığı 2.000.000,00 200.000,00 TRY 10,00 İştirak
Aposto Teknoloji Ve Medya A.Ş. Teknoloji ve Elektronik Medya 78.063,00 3.580,00 TRY 4,59 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060243


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.391
Değişim :  0,98% |  33,01
Açılış :  3.382  
Önceki Kapanış :  3.358  
En Yüksek
3.449 En Düşük
3.299
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATAGY 4,95 3.311.178 % 10,00  
FADE 9,90 165.181.515 % 10,00  
INVEO 18,59 258.614.736 % 10,00  
ASUZU 304,80 159.373.633 % 10,00  
BURCE 34,80 38.848.909 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2187 18,2259 % 0,06  
Euro 18,0589 18,0730 % -0,11  
Sterlin 20,9538 21,0589 % 0,13  
Frank 18,4391 18,5501 % -0,45  
Riyal 4,8345 4,8587 % 0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.703 -7,09  
Altın Gr. 998 998 -3,92  
Cumhuriyet 6.740 6.842 9,00  
Tam 6.753 6.847 35,00  
Yarım 3.290 3.342 11,00  
Çeyrek 1.650 1.674 8,00  
Gümüş.Ons 18,06 18,08 -0,10  
Gümüş Gr. 10,57 10,59 -0,07  
B. Petrol 93,06 93,06 -2,68  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru