***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.09.2022 18:13
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Deniz Özer Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.01.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 204658 - 700469 - 305184
Melek Melis İnal Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 16.03.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 923799 - 906816
Beyzanur Gök Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 18.04.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr - -
Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.07.2018 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 111989
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 327.600.000,00 278.021.222,57 TRY 84,87 Bağlı Ortaklık
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 7.500.000,00 7.500.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 5.132.646,00 5.132.646,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Inveo Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 6.970.665,00 6.970.665,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Kripto varlık ve merkeziyetsiz finans 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 65.000.000,00 55.250.000,00 TRY 85,00 Bağlı Ortaklık
Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri 300.000.000,00 224.997.000,00 TRY 74,999 Bağlı Ortaklık
Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret Sanayi A.Ş. Kitap Yayıncılığı 100.000,00 55.000,00 TRY 55,00 Bağlı Ortaklık
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 30.000.000,00 135.000,00 TRY 0,45 İştirak
Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Finansal Ürünler İçin Veri Dağıtımı 55.549,00 5.549,00 TRY 9,99 İştirak
Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. Finansal Teknolojiler 50.000,00 4.995,00 TRY 9,99 İştirak
Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. İlaç ve Serum Üretimi ve Ticareti 40.986.000,00 796.340,00 TRY 1,94 İştirak
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 37.878.790,00 3.712.500,00 TRY 9,80 İştirak
BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Teknoloji Girişimciliği 6.628.000,00 1.358.740,00 TRY 20,50 İştirak
Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş. Dijital Dönüşüm 23.746.000,00 1.306.050,00 TRY 5,5 İştirak
Bodrum Girişimcilik A.Ş. Girişim Projeleri Danışmanlığı 2.000.000,00 200.000,00 TRY 10,00 İştirak
Aposto Teknoloji Ve Medya A.Ş. Teknoloji ve Elektronik Medya 78.063,00 3.580,00 TRY 4,59 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060243
BIST