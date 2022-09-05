***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDeniz Özer Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.01.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 204658 - 700469 - 305184Melek Melis İnal Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 16.03.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 923799 - 906816Beyzanur Gök Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 18.04.2022 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr - -Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.07.2018 (216) 453 00 33 ir@inveo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 111989Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 327.600.000,00 278.021.222,57 TRY 84,87 Bağlı OrtaklıkInveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 7.500.000,00 7.500.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkInveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 5.132.646,00 5.132.646,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkInveo Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 6.970.665,00 6.970.665,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Kripto varlık ve merkeziyetsiz finans 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkINVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 65.000.000,00 55.250.000,00 TRY 85,00 Bağlı OrtaklıkInveo Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri 300.000.000,00 224.997.000,00 TRY 74,999 Bağlı OrtaklıkNovel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret Sanayi A.Ş. Kitap Yayıncılığı 100.000,00 55.000,00 TRY 55,00 Bağlı OrtaklıkHUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 30.000.000,00 135.000,00 TRY 0,45 İştirakDevexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Finansal Ürünler İçin Veri Dağıtımı 55.549,00 5.549,00 TRY 9,99 İştirakDevexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. Finansal Teknolojiler 50.000,00 4.995,00 TRY 9,99 İştirakAlbila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. İlaç ve Serum Üretimi ve Ticareti 40.986.000,00 796.340,00 TRY 1,94 İştirakHiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 37.878.790,00 3.712.500,00 TRY 9,80 İştirakBV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Teknoloji Girişimciliği 6.628.000,00 1.358.740,00 TRY 20,50 İştirakDetay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş. Dijital Dönüşüm 23.746.000,00 1.306.050,00 TRY 5,5 İştirakBodrum Girişimcilik A.Ş. Girişim Projeleri Danışmanlığı 2.000.000,00 200.000,00 TRY 10,00 İştirakAposto Teknoloji Ve Medya A.Ş. Teknoloji ve Elektronik Medya 78.063,00 3.580,00 TRY 4,59 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060243BIST