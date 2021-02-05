***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.02.2021 09:11
***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907603
BIST
10:341.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,40
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.547
En Düşük
1.543
10:347,0986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0372
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1484
En Düşük
7,0855
10:348,4973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0532
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5826
En Düşük
8,4808
10:34411,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,28
|Açılış
|: 411,35
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
410,91
BIST En Aktif Hisseler10:34
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|TACTR
|38,38
|2.180.099
|% 9,97
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|5.192.644
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|KONTR
|72,00
|15.607.531
|% -5,51
|
|KOZAL
|123,40
|239.230.758
|% 1,56
|
|SASA
|28,58
|155.818.783
|% 6,25
|
|GARAN
|9,96
|155.578.152
|% 0,40
|
|ISKPL
|29,74
|150.960.998
|% 4,42
|
|HEKTS
|28,84
|140.773.625
|% -2,63
|
|DOHOL
|4,10
|138.469.399
|% -0,24
|
|ISFIN
|4,27
|134.748.882
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,52
|70.712.265
|% 1,61
|
|IHLAS
|1,24
|29.754.915
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,89
|134.530.304
|% -0,58
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0911
|7,0986
|% -0,52
|
|Euro
|8,4878
|8,4973
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,7172
|9,7660
|% -0,11
|
|Frank
|7,8521
|7,8994
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8939
|1,9034
|% -0,15
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|4,71
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,02
|
|B. Petrol
|59,10
|59,10
|0,09
|