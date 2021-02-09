***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.02.2021 09:12
***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INVEO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908510
BIST
10:001.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.540
En Düşük
1.538
10:007,0842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:008,5637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0314
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5637
En Düşük
8,5143
10:00418,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,42
|Açılış
|: 418,92
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:00
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|839.968
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|1.303.740
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|KONTR
|61,25
|2.087.523
|% -5,41
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|PAMEL
|21,24
|313.248
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|KOZAL
|135,40
|18.464.363
|% 0,74
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|DOHOL
|3,60
|10.637.287
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|DOHOL
|3,60
|10.637.287
|% -1,64
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|GSDHO
|2,72
|6.089.648
|% 0,74
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0811
|7,0842
|% 0,16
|
|Euro
|8,5580
|8,5637
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,7225
|9,7712
|% 0,27
|
|Frank
|7,8676
|7,9150
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8818
|1,8913
|% 0,04
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|9,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,00
|
|B. Petrol
|61,18
|61,18
|0,48
|