***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.02.2022 09:15
***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVES.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Investco Holding A.Ş Miktar: 37.500.000 TL nominal, Aracı: MTY Kapanış Tarihi: 23.02.2022, Fiyat: 24 TL, Maksimum emir değeri: 900.000.000 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003645
BIST
10:382.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 19,97
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.041
En Düşük
2.031
10:3813,8015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
10:3815,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0149
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6598
En Düşük
15,5259
10:38840,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,69
|Açılış
|: 840,95
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler10:38
|HUNER
|2,42
|6.775.814
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|BASCM
|5,30
|37.238
|% 8,38
|
|KLGYO
|1,05
|4.435.752
|% -56,25
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|29,56
|668.063.722
|% 4,08
|
|KRDMD
|11,72
|413.013.204
|% 1,38
|
|THYAO
|29,00
|412.025.728
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,99
|134.583.585
|% 0,00
|
|GARAN
|11,70
|127.495.451
|% 0,09
|
|ODAS
|1,41
|103.676.144
|% 3,68
|
|KRDMD
|11,72
|413.013.204
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,99
|134.583.585
|% 0,00
|
|EREGL
|29,56
|668.063.722
|% 4,08
|
|KARSN
|4,13
|85.069.348
|% -0,24
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7944
|13,8015
|% -0,01
|
|Euro
|15,6469
|15,6585
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,6855
|18,7792
|% -0,05
|
|Frank
|14,9022
|14,9920
|% -0,09
|
|Riyal
|3,6642
|3,6826
|% -0,12
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,63
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|-0,13
|