***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.03.2022 09:26
***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Investco Holding A.Ş., INVES.E işlem koduyla 01/03/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 24 TL Maksimum Emir Değeri: 4.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005635
BIST
12:391.982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 36,24
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:3913,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0765
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9385
En Düşük
13,7651
12:3915,6300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0582
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:39856,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,26
|Açılış
|: 856,84
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
857,08
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:39
|HUBVC
|9,13
|3.002.866
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.719.356
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.475.358
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,28
|56.502.512
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|IHYAY
|0,64
|6.118.067
|% -3,03
|
|UZERB
|44,50
|35.467
|% -3,01
|
|HUNER
|2,88
|338.081.060
|% 1,41
|
|INVES
|24,56
|315.888.433
|% 2,33
|
|KOZAL
|116,80
|186.197.015
|% 2,01
|
|BIMAS
|74,30
|182.545.081
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,03
|152.849.932
|% 2,01
|
|HUNER
|2,88
|338.081.060
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,03
|152.849.932
|% 2,01
|
|ODAS
|1,33
|52.095.083
|% 2,31
|
|KLGYO
|0,89
|34.133.657
|% 3,49
|
|VAKBN
|3,40
|116.797.684
|% 1,80
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9128
|13,9211
|% 0,55
|
|Euro
|15,5981
|15,6300
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,6050
|18,6983
|% 0,39
|
|Frank
|15,1336
|15,2248
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6953
|3,7139
|% 0,35
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|7,34
|
|Altın Gr.
|856
|856
|5,85
|
|Cumhuriyet
|5.687
|5.773
|28,00
|
|Tam
|5.661
|5.805
|29,37
|
|Yarım
|2.736
|2.808
|14,21
|
|Çeyrek
|1.372
|1.404
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,55
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,03
|