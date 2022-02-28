***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
28.02.2022 17:16
***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Investco Holding payları, 01/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 187.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
INVESTCO HOLDING XUTUM 01/03/2022
INVESTCO HOLDING XTUMY 01/03/2022
INVESTCO HOLDING XYLDZ 01/03/2022
INVESTCO HOLDING XHARZ 01/03/2022
INVESTCO HOLDING XUMAL 01/03/2022
INVESTCO HOLDING XHOLD 01/03/2022
INVESTCO HOLDING XSIST 01/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005123
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0382
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,5789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0515
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05851,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 13,11
|Açılış
|: 851,83
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|3.162.328
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|AYES
|19,50
|724.320
|% -8,02
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8207
|13,8347
|% 0,28
|
|Euro
|15,5308
|15,5922
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,4852
|18,5779
|% 0,21
|
|Frank
|14,9807
|15,0710
|% 0,90
|
|Riyal
|3,6715
|3,6899
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|23,66
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,49
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,86
|0,10
|
|B. Petrol
|98,00
|98,00
|3,88
|