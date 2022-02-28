***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [INVES]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarInvestco Holding payları, 01/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 187.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiINVESTCO HOLDING XUTUM 01/03/2022INVESTCO HOLDING XTUMY 01/03/2022INVESTCO HOLDING XYLDZ 01/03/2022INVESTCO HOLDING XHARZ 01/03/2022INVESTCO HOLDING XUMAL 01/03/2022INVESTCO HOLDING XHOLD 01/03/2022INVESTCO HOLDING XSIST 01/03/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005123BIST