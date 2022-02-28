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***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

28.02.2022 17:16
***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Investco Holding payları, 01/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 187.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
INVESTCO HOLDING XUTUM 01/03/2022
INVESTCO HOLDING XTUMY 01/03/2022
INVESTCO HOLDING XYLDZ 01/03/2022
INVESTCO HOLDING XHARZ 01/03/2022
INVESTCO HOLDING XUMAL 01/03/2022
INVESTCO HOLDING XHOLD 01/03/2022
INVESTCO HOLDING XSIST 01/03/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005123


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 62.197,00 1.092.074 % 10,00  
ISKUR 1.097.250,00 1.097.250 % 10,00  
KAPLM 47,34 2.062.013 % 9,99  
EDATA 22,10 9.981.648 % 9,95  
SNKRN 30,28 3.162.328 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8207 13,8347 % 0,28  
Euro 15,5308 15,5922 % -0,24  
Sterlin 18,4852 18,5779 % 0,21  
Frank 14,9807 15,0710 % 0,90  
Riyal 3,6715 3,6899 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.915 23,66  
Altın Gr. 850 850 11,49  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,44 24,47 0,21  
Gümüş Gr. 10,85 10,86 0,10  
B. Petrol 98,00 98,00 3,88  
Seans Raporu 18:05
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