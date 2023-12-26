***INVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.12.2023 14:01
***INVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229297
BIST
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15:537.338
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 72,98
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
15:5329,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1905
|Açılış
|: 29,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
15:5332,3367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,3134
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
15:531.944,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 18,54
|Açılış
|: 1.944,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler15:53
|TARKM
|489,50
|290.004.779
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|64.770.991
|% 10,00
|
|ISBTR
|548.815,00
|2.897.630
|% 9,99
|
|SMRTG
|53,80
|77.930.645
|% 9,98
|
|BEYAZ
|19,08
|40.001.566
|% 9,97
|
|QNBFB
|243,00
|4.219.938
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|79.493.065
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|59.624.929
|% -10,00
|
|MAGEN
|9,01
|123.245.888
|% -9,99
|
|VANGD
|18,47
|10.866.841
|% -9,99
|
|THYAO
|229,20
|3.447.076.178
|% 1,33
|
|TUPRS
|143,80
|2.356.741.263
|% 3,45
|
|AKBNK
|37,84
|1.995.062.137
|% -0,53
|
|ISCTR
|22,28
|1.728.839.268
|% -1,50
|
|YKBNK
|20,02
|1.593.480.976
|% -0,20
|
|YKBNK
|20,02
|1.593.480.976
|% -0,20
|
|ISCTR
|22,28
|1.728.839.268
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,84
|433.822.098
|% -1,01
|
|PETKM
|17,53
|1.039.225.796
|% 0,86
|
|AKBNK
|37,84
|1.995.062.137
|% -0,53
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3350
|29,3425
|% 0,65
|
|Euro
|32,3131
|32,3367
|% 0,98
|
|Sterlin
|37,1087
|37,2948
|% 0,49
|
|Frank
|34,0819
|34,2872
|% 0,38
|
|Riyal
|7,7987
|7,8378
|% 0,55
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,38
|% 0,66
|
|Platin
|974,33
|975,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.200,99
|1.207,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,31
|79,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.061,64
|2.061,96
|% 0,66
|