***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.06.2022Tescil Tarihi13.07.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ilişkin 29.06.2022 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.07.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045222BIST