***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
25.03.2022 19:30
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 150.000.000 TL den 187.500.000 TL ye arttırılması sebebiyle şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6.maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.03.2022 tarihinde tescil edilerek, 25.03.2022 tarih ve 10545 sayılı TTSG'de ilan edilmiş olup, ilan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 29/03/2012 04/04/2012 8041
6 22/08/2012 28/08/2012 8141
6 20/03/2014 26/03/2014 8536
6 09/03/2017 15/03/2017 9284
6 29/09/2020 29/09/2020 10170
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 17/12/2021 22/12/2021 10478
4 11/01/2022 14/01/2022 10495
6 25/03/2022 25/03/2022 10545
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013255
BIST