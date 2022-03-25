***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 150.000.000 TL den 187.500.000 TL ye arttırılması sebebiyle şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6.maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.03.2022 tarihinde tescil edilerek, 25.03.2022 tarih ve 10545 sayılı TTSG'de ilan edilmiş olup, ilan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 29/03/2012 04/04/2012 80416 22/08/2012 28/08/2012 81416 20/03/2014 26/03/2014 85366 09/03/2017 15/03/2017 92846 29/09/2020 29/09/2020 101702, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 17/12/2021 22/12/2021 104784 11/01/2022 14/01/2022 104956 25/03/2022 25/03/2022 10545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013255BIST