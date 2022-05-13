***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
13.05.2022 18:15
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Girişim Sermayesi Yatırımları
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
200.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.05.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
200.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
200.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
5,34
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
63,99
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluşta Edinim
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur. Kuruluşta Edinim
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değer (Beher pay 1 TL)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluşta Edinim
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
03.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin orta ve uzun vadeli büyüme planlamaları çerçevesinde, şirketimiz tarafından "Halka Arzdan Elde Edilen Gelirlere İlişkin Fon Kullanım Raporu" kapsamında yapılacak yatırımların bir bölümünün, Şirketimizin %100 oranında lider sermayedar olduğu yeni kurulacak bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirket yapısı altında gerçekleştirilmesine karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu.
Bu kapsamda, Şirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.05.2022 tarihinde (bugün) tescil ve ilan edilmiş olup, 200.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030331
BIST