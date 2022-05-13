***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/03/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıRem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGirişim Sermayesi YatırımlarıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi200.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih13.05.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı200.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar200.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)5,34İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)63,99Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKuruluşta EdinimKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur. Kuruluşta EdinimVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal Değer (Beher pay 1 TL)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluşta EdinimDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar03.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin orta ve uzun vadeli büyüme planlamaları çerçevesinde, şirketimiz tarafından "Halka Arzdan Elde Edilen Gelirlere İlişkin Fon Kullanım Raporu" kapsamında yapılacak yatırımların bir bölümünün, Şirketimizin %100 oranında lider sermayedar olduğu yeni kurulacak bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirket yapısı altında gerçekleştirilmesine karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.05.2022 tarihinde (bugün) tescil ve ilan edilmiş olup, 200.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030331BIST