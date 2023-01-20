***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/01/2023Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıEnda Enerji Holding A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYenilenebilir Enerji ÜretimiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi345.477.486 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.01.2023Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı13.000.000 TLBeher Pay Fiyatı9,525 TLToplam Tutar123.825.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 3,76Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)% 0,24Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)% 0,24Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 2,74İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 39,62Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiBulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi20/01/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiSatış bedeli pazarlık usulü ile beli doğrudan ve dolaylı % 30,83 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin (Enda) 345.477.486 Türk Lirası ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde Şirketimizin doğrudan sahip olduğu 13.000.000 adet payın pay başına 9,525 TL fiyat üzerinden toplam 123.825.000 TL bedelle Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır.Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye istinaden, toplam satış bedelinin %10'u peşin, %15'i 10.02.2023 tarihinde, kalan %75'i ise 20.04.2023 tarihinde ödenecektir.Ayrıca söz konusu pay satış işlemi dışında, şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Verusa Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 25.000.000 Enda payı ile şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu 67.000.000 adet Enda payı da aynı bedel ve şartlarda toplam 876.300.000 TL bedelle Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmış olup, doğrudan ve dolaylı Enda pay satışlarının toplam tutarı 1.000.125.000 TL'dir. Bu satışlar sonrasında şirketimizin Enda sermayesindeki doğrudan iştirak oranı %0,24, dolaylı iştirak oranı %0,19 olmak üzere toplam %0,44 olmuştur.Öte yandan anılan Yönetim Kurulu kararında, Enda Enerji Holding A.Ş. sermayesindeki sahip olunan paylara ilişkin satış ve devir işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kaldığı ve bu bağlamda ilgili Tebliğ kapsamında düzenlenen ayrılma hakkının doğmayacağı değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103569BIST