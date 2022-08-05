***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol GücüKapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 8.593.378 12.902.033 5.711.417 20.765.553 157.574.162 146.352.377 501.889.920 277.275.302 779.165.222Transferler-8.593.378 -12.902.033 -4.451.124 -20.756.553 470.330.767 -146.352.377 277.275.302 -277.275.302 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.366.692.529 1.366.692.529 0 1.366.692.529Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 0 0 1.260.293 0 627.904.929 1.366.692.529 2.145.857.751 0 2.145.857.751Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 0 0 1.260.293 627.904.929 1.678.938.196 2.458.103.418 2.458.103.418Transferler1.678.938.196 -1.678.938.196 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.281.800 580.024.506 597.306.306 597.306.306Sermaye Arttırımı37.500.000 37.500.000 37.500.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)857.500.000 857.500.000 857.500.000Dönem Sonu Bakiyeler187.500.000 857.500.000 17.281.800 1.260.293 2.306.843.125 580.024.506 3.950.409.724 3.950.409.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.347.350 -79.053.094Dönem Karı (Zararı)580.024.506 1.366.692.529Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-582.516.901 -1.366.730.810Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9 216.401 8.489Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler64.726 25.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler64.726 25.117Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17, 18 -45.347.265 -3.928.892Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-566.652.794 -1.363.486.449Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 29.202.031 -1.467.625Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 2.118.550İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.698.122 -77.994.316Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 101.227Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-796.815 6.945.894Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 -10.353.938 -41.203Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -154.540 35.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)37.294 3.570Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -85.540.864İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-430.123 501.737Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-420.920 -81.892Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-9.203 583.629Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.190.517 -78.032.597Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -29.156.833 -1.020.497YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-289.275.472 74.138.132Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri22 82.924.125 86.559.792Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları22 -417.415.611 -8.193.300Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8, 9 -131.251 -34.120Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -5.084.700Alınan Faiz18 45.347.265 890.460FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI895.000.000 -1.248.366Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri857.500.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri857.500.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.500.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -420.189Ödenen Faiz0 -828.177YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)562.377.178 -6.163.328NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)562.377.178 -6.163.328DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.830.466 16.473.716DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 585.207.644 10.310.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 585.207.644 22.830.466Finansal Yatırımlar20 335.917.394 186.088.636Diğer Alacaklar6 745.134 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar745.134 0Peşin Ödenmiş Giderler5 134.701 2.743Diğer Dönen Varlıklar11 1.427.104 1.006.184ARA TOPLAM923.431.977 209.928.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR923.431.977 209.928.029DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20 3.125.120.384 2.373.804.862Diğer Alacaklar6 233.366 181.685İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar233.366 181.685Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 5.084.700 5.084.700Maddi Duran Varlıklar8 29.248.585 10.182.200Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 61.724 11.259Peşin Ödenmiş Giderler5 10.233.807 11.827TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.169.982.566 2.389.276.533TOPLAM VARLIKLAR4.093.414.543 2.599.204.562KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 84.128 238.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar84.128 238.668Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 62.427 25.133Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 5.137.948 24.404.729Kısa Vadeli Karşılıklar28.798 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar28.798 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 87.957 97.160ARA TOPLAM5.401.258 24.765.690TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.401.258 24.765.690UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar88.475 52.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 88.475 52.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 137.515.086 116.282.907TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER137.603.561 116.335.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER143.004.819 141.101.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.950.409.724 Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.281.800 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.281.800 0Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.281.800 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.260.293 1.260.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.306.843.125 627.904.929Net Dönem Karı veya Zararı580.024.506 1.678.938.196TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.950.409.724 2.458.103.418TOPLAM KAYNAKLAR4.093.414.543 2.599.204.562Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 566.652.794 48.742.167 320.034.450 -442.934.646Satışların Maliyeti14 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)566.652.794 48.742.167 320.034.450 -442.934.646BRÜT KAR (ZARAR)566.652.794 48.742.167 320.034.450 -442.934.646Genel Yönetim Giderleri15 -5.822.724 -1.536.395 -2.296.470 -729.140Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.994.241 1.316.346.889 210.333 708.417Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -793.950 -8.034.263 -765.882 -2.158.993ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)564.030.361 1.355.518.398 317.182.431 -445.114.362Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 45.347.265 12.701.533 31.120.071 5.571.914FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)609.377.626 1.368.219.931 348.302.502 -439.542.448Finansman Giderleri18 -151.089 -2.995.027 -98.421 -1.323.168SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)609.226.537 1.365.224.904 348.204.081 -440.865.616Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.202.031 1.467.625 -24.309.364 23.244.634Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -9.890.052 0 -6.436.615 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -19.311.979 1.467.625 -17.872.749 23.244.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)580.024.506 1.366.692.529 323.894.717 -417.620.982DÖNEM KARI (ZARARI)580.024.506 1.366.692.529 323.894.717 -417.620.982Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları580.024.506 1.366.692.529 323.894.717 -417.620.982Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 3,31000000 9,11000000 1,73000000 -2,78000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.281.800 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 19.202.000 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.920.200 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi19 -1.920.200 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.281.800 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)597.306.306 1.366.692.529 323.894.717 -417.620.982Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları597.306.306 1.366.692.529 323.894.717 -417.620.982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052635BIST