***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 20:24
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol GücüKapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 8.593.378 12.902.033 5.711.417 20.765.553 157.574.162 146.352.377 501.889.920 277.275.302 779.165.222
Transferler
-8.593.378 -12.902.033 -4.451.124 -20.756.553 470.330.767 -146.352.377 277.275.302 -277.275.302 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.366.692.529 1.366.692.529 0 1.366.692.529
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 0 0 1.260.293 0 627.904.929 1.366.692.529 2.145.857.751 0 2.145.857.751
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 0 0 1.260.293 627.904.929 1.678.938.196 2.458.103.418 2.458.103.418
Transferler
1.678.938.196 -1.678.938.196 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.281.800 580.024.506 597.306.306 597.306.306
Sermaye Arttırımı
37.500.000 37.500.000 37.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
857.500.000 857.500.000 857.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
187.500.000 857.500.000 17.281.800 1.260.293 2.306.843.125 580.024.506 3.950.409.724 3.950.409.724
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.347.350 -79.053.094
Dönem Karı (Zararı)
580.024.506 1.366.692.529
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-582.516.901 -1.366.730.810
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 216.401 8.489
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
64.726 25.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
64.726 25.117
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18 -45.347.265 -3.928.892
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-566.652.794 -1.363.486.449
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 29.202.031 -1.467.625
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 2.118.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.698.122 -77.994.316
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 101.227
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-796.815 6.945.894
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -10.353.938 -41.203
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -154.540 35.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
37.294 3.570
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -85.540.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-430.123 501.737
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-420.920 -81.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.203 583.629
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.190.517 -78.032.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -29.156.833 -1.020.497
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-289.275.472 74.138.132
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
22 82.924.125 86.559.792
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
22 -417.415.611 -8.193.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 9 -131.251 -34.120
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -5.084.700
Alınan Faiz
18 45.347.265 890.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
895.000.000 -1.248.366
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
857.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
857.500.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.500.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -420.189
Ödenen Faiz
0 -828.177
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
562.377.178 -6.163.328
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
562.377.178 -6.163.328
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.830.466 16.473.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 585.207.644 10.310.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24 585.207.644 22.830.466
Finansal Yatırımlar
20 335.917.394 186.088.636
Diğer Alacaklar
6 745.134 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
745.134 0
Peşin Ödenmiş Giderler
5 134.701 2.743
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.427.104 1.006.184
ARA TOPLAM
923.431.977 209.928.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
923.431.977 209.928.029
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
20 3.125.120.384 2.373.804.862
Diğer Alacaklar
6 233.366 181.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
233.366 181.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.084.700 5.084.700
Maddi Duran Varlıklar
8 29.248.585 10.182.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 61.724 11.259
Peşin Ödenmiş Giderler
5 10.233.807 11.827
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.169.982.566 2.389.276.533
TOPLAM VARLIKLAR
4.093.414.543 2.599.204.562
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 84.128 238.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
84.128 238.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 62.427 25.133
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.137.948 24.404.729
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.798 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
28.798 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 87.957 97.160
ARA TOPLAM
5.401.258 24.765.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.401.258 24.765.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
88.475 52.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 88.475 52.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 137.515.086 116.282.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.603.561 116.335.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.004.819 141.101.144
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.950.409.724 Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.281.800 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.281.800 0
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.281.800 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.260.293 1.260.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.306.843.125 627.904.929
Net Dönem Karı veya Zararı
580.024.506 1.678.938.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.950.409.724 2.458.103.418
TOPLAM KAYNAKLAR
4.093.414.543 2.599.204.562
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 566.652.794 48.742.167 320.034.450 -442.934.646
Satışların Maliyeti
14 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
566.652.794 48.742.167 320.034.450 -442.934.646
BRÜT KAR (ZARAR)
566.652.794 48.742.167 320.034.450 -442.934.646
Genel Yönetim Giderleri
15 -5.822.724 -1.536.395 -2.296.470 -729.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.994.241 1.316.346.889 210.333 708.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -793.950 -8.034.263 -765.882 -2.158.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
564.030.361 1.355.518.398 317.182.431 -445.114.362
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 45.347.265 12.701.533 31.120.071 5.571.914
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
609.377.626 1.368.219.931 348.302.502 -439.542.448
Finansman Giderleri
18 -151.089 -2.995.027 -98.421 -1.323.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
609.226.537 1.365.224.904 348.204.081 -440.865.616
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.202.031 1.467.625 -24.309.364 23.244.634
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -9.890.052 0 -6.436.615 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -19.311.979 1.467.625 -17.872.749 23.244.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
580.024.506 1.366.692.529 323.894.717 -417.620.982
DÖNEM KARI (ZARARI)
580.024.506 1.366.692.529 323.894.717 -417.620.982
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
580.024.506 1.366.692.529 323.894.717 -417.620.982
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 21 3,31000000 9,11000000 1,73000000 -2,78000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.281.800 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 19.202.000 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.920.200 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 -1.920.200 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.281.800 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
597.306.306 1.366.692.529 323.894.717 -417.620.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
597.306.306 1.366.692.529 323.894.717 -417.620.982
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052635
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