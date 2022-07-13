***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.05.2022Genel Kurul Tarihi 29.06.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 D:52 34398 Sarıyer/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.4 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29.06.2022 Çarşamba günü saat 12:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,karar verilmiştir.Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 13.07.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Investco Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Investco Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 29.06.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.07.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045221BIST