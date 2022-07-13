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***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.07.2022 18:40
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.05.2022
Genel Kurul Tarihi 29.06.2022
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 D:52 34398 Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29.06.2022 Çarşamba günü saat 12:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
karar verilmiştir.
Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.07.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Investco Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Investco Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.06.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.07.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045221


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KONYA 1.177,20 42.006.359 % 10,00  
YEOTK 72,60 102.127.972 % 10,00  
RTALB 7,83 99.782.427 % 9,97  
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Riyal 4,6312 4,6544 % 0,83  
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Altın Gr. 976 976 16,68  
Cumhuriyet 6.568 6.667 60,00  
Tam 6.604 6.749 150,00  
Yarım 3.218 3.284 56,00  
Çeyrek 1.614 1.644 34,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,26 0,32  
Gümüş Gr. 10,82 10,83 0,29  
B. Petrol 100 100 0,49  
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