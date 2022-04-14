***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 21:20
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Investco Holding A.Ş'nin 03.03.2022 tarihli özel durum açıklamasına konu, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 Türk Lirası tutarında başlangıç sermayeli ve sermayesinin tamamının şirketimiz Investco Holding A.Ş.'ye ait olduğu Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluşu için gerekli izinlerin alınması amacıyla 07.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 (bugün) tarihli toplantısında olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020866
BIST
18:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,98
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
18:0514,6308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0366
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
18:0515,8931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0208
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
18:05926,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,42
|Açılış
|: 926,86
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|89,10
|68.899.928
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|ESCAR
|34,00
|95.536.222
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|MMCAS
|3,87
|2.028.921
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|9.566.201
|% -9,95
|
|ISKUR
|1.050.000,00
|2.100.494
|% -9,61
|
|KENT
|195,00
|2.457.808
|% -9,13
|
|GZNMI
|31,34
|15.847.950
|% -8,90
|
|YYAPI
|1,09
|34.474.558
|% -8,40
|
|THYAO
|37,36
|5.018.563.505
|% 1,03
|
|GARAN
|13,70
|3.256.889.182
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,24
|2.151.318.653
|% 2,78
|
|SISE
|17,35
|1.909.043.869
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|848.865.560
|% 9,47
|
|ODAS
|2,31
|875.580.487
|% 1,32
|
|YKBNK
|5,14
|1.716.039.805
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|1.077.532.418
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6103
|14,6205
|% 0,18
|
|Euro
|15,8443
|15,8798
|% -0,21
|
|Sterlin
|19,0477
|19,1432
|% -0,19
|
|Frank
|15,4354
|15,5284
|% -0,73
|
|Riyal
|3,8844
|3,9039
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-6,25
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
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17:58PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 080 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
-
17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem