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***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.04.2022 21:20
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Investco Holding A.Ş'nin 03.03.2022 tarihli özel durum açıklamasına konu, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 Türk Lirası tutarında başlangıç sermayeli ve sermayesinin tamamının şirketimiz Investco Holding A.Ş.'ye ait olduğu Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluşu için gerekli izinlerin alınması amacıyla 07.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 (bugün) tarihli toplantısında olumlu karşılanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020866


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