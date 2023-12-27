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***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.12.2023 18:30
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı REM GSYO A.Ş.'nin %50 oranında pay sahibi olduğu Global Mağazacılık A.Ş.'nin 35.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere 65.000.000-TL bedelsiz artırımla 100.000.000-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 27.12.2023 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda %100 Bağlı Ortaklığımız REM GSYO A.Ş. 32.500.000-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 17.500.000-TL'den 50.000.000-TL'ye yükselmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229867


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