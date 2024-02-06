***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2023 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Şansal Cumhur ERBACIOĞLU'nun yerine, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiş olan Sayın Yasemin ÖZCAN KELEŞ'in SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247243BIST