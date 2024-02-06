***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 18:30
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2023 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Şansal Cumhur ERBACIOĞLU'nun yerine, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiş olan Sayın Yasemin ÖZCAN KELEŞ'in SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247243
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18:058.869
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|FONET
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|223.618.791
|% 10,00
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|VESBE
|20,02
|1.047.056.783
|% 10,00
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|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
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|LUKSK
|80,85
|42.356.104
|% 10,00
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|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
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|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
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|SUMAS
|321,00
|1.686.464
|% -6,96
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|EMKEL
|19,10
|494.452.055
|% -6,65
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|BAYRK
|43,12
|30.895.461
|% -6,59
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|YAPRK
|294,00
|382.723.664
|% -6,07
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|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,61
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|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 1,56
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|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 1,79
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|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
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|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 2,04
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|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 5,71
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|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 2,75
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|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 1,22
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,5541
|30,5583
|% 0,01
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|Euro
|32,8755
|32,8954
|% 0,11
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|Sterlin
|38,3417
|38,5340
|% 0,39
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|Frank
|34,9478
|35,1583
|% -0,04
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|Riyal
|8,1271
|8,1679
|% 0,05
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|18:05
|Alış
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|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
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|Platin
|906,82
|908,38
|% 0,66
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|Paladyum
|952,33
|956,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
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|78,55
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.037,40
|% 0,66
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