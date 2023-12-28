***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık INVESTCO HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık INVESTCO HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, INVES, TREINVS00029 28.12.2023 239.956 0,128 247,104 -Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 28.12.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 28.12.2023 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.28.12.2023 tarihinde 232,50 - 250,00 TL fiyat aralığından (ortalama 247,1037 TL) 239.956 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 239.956 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,1280)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230295BIST