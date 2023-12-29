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***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

29.12.2023 20:21
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, INVES, TREINVS00029 28.12.2023 239.956 0,128 247,104 -
B Grubu, INVES, TREINVS00029 29.12.2023 28.128 0,015 250,181 -

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 28.12.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 29.12.2023 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
29.12.2023 tarihinde 246,70 - 261,00 TL fiyat aralığından (ortalama 250,181 TL) 28.128 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 268.084 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,1430)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230947


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