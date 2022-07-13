Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.07.2022 18:42
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
REHA ÇIRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 26.12.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet 24.25 A ve B Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 17.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ÖMER ÖZBAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
MUVAFFAK İHSAN USEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2022 İcrada Görevli Yoktur Yoktur Evet Bağımsız Üye Değil
SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ŞANSAL CUMHUR ERBACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045224


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.408
Değişim :  -1,07% |  -25,94
Açılış :  2.435  
Önceki Kapanış :  2.434  
En Yüksek
2.441 En Düşük
2.388
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 83,05 96.684.223 % 10,00  
KONYA 1.177,20 42.006.359 % 10,00  
YEOTK 72,60 102.127.972 % 10,00  
SMRTG 31,78 386.817.111 % 9,97  
ORGE 9,93 61.255.698 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,4180 17,4538 % 0,81  
Euro 17,5872 17,6672 % 1,60  
Sterlin 20,7018 20,8057 % 1,01  
Frank 17,7421 17,8490 % 1,13  
Riyal 4,6304 4,6537 % 0,81  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 975 975 15,22  
Cumhuriyet 6.568 6.667 60,00  
Tam 6.588 6.743 144,00  
Yarım 3.210 3.282 54,00  
Çeyrek 1.610 1.643 33,00  
Gümüş Gr. 10,80 10,81 0,27  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru