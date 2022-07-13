***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviREHA ÇIRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 26.12.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet 24.25 A ve B Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA NECİP ULUDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 17.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilÖMER ÖZBAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilMUVAFFAK İHSAN USEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2022 İcrada Görevli Yoktur Yoktur Evet Bağımsız Üye DeğilSEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiŞANSAL CUMHUR ERBACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045224BIST