***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2022 18:18
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Verusa Holding A.Ş. Holding Faaliyetleri 70.000.000,00 44.494.212,5 TRY 63,56 Bağlı Ortaklık
Pan Teknoloji A.Ş. Teknoloji Yatırımları 100.000.000,00 100.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 200.000.000,00 200.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Investat Holding Limited Holding Faaliyetleri 100.000,00 100.000,00 GBP 100,00 Bağlı Ortaklık
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 52.000.000,00 31.864.568,00 TRY 61,28 Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklık
Enda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 345.477.486,00 106.517.198,00 TRY 30,83 Doğrudan ve Dolaylı İştirak
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Madencilik 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Madencilik 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 95.000.000,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kimya 10.721.700,00 5.071.148,65 TRY 47,3 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Enerji 15.000.000,00 15.000.000,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Demir-Çelik 39.500.000,00 16.096.250,00 TRY 40,75 Dolaylı İştirak
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 31.095.331,00 24.585.831,00 TRY 79,07 Dolaylı İştirak
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yazılım 24.000.000,00 16.080.000,00 TRY 67,00 Dolaylı İştirak
Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yazılım 20.380.000,00 5.095.000,00 TRY 25,00 Dolaylı İştirak
Core Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 7.500.000,00 3.750.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirak
Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Üretim ve Perakende 26.500.000,00 13.250.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirak
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. Hastane ve Sağlık Hizmetleri 16.000.000,00 8.000.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirak
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Enerji Piyasalarının İşletilmesi 61.572.770,00 2.462.910,00 TRY 4,00 Dolaylı İştirak
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 Dolaylı İştirak
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımı 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065018
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