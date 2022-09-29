***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiVerusa Holding A.Ş. Holding Faaliyetleri 70.000.000,00 44.494.212,5 TRY 63,56 Bağlı OrtaklıkPan Teknoloji A.Ş. Teknoloji Yatırımları 100.000.000,00 100.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkRem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 200.000.000,00 200.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkInvestat Holding Limited Holding Faaliyetleri 100.000,00 100.000,00 GBP 100,00 Bağlı OrtaklıkVerusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 52.000.000,00 31.864.568,00 TRY 61,28 Doğrudan ve Dolaylı Bağlı OrtaklıkEnda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 345.477.486,00 106.517.198,00 TRY 30,83 Doğrudan ve Dolaylı İştirakStandard Boksit İşletmeleri A.Ş. Madencilik 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGalata Altın İşletmeleri A.Ş. Madencilik 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkPamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 95.000.000,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAcıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kimya 10.721.700,00 5.071.148,65 TRY 47,3 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAta Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Enerji 15.000.000,00 15.000.000,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Demir-Çelik 39.500.000,00 16.096.250,00 TRY 40,75 Dolaylı İştirakPamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 31.095.331,00 24.585.831,00 TRY 79,07 Dolaylı İştirakVektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yazılım 24.000.000,00 16.080.000,00 TRY 67,00 Dolaylı İştirakGolive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yazılım 20.380.000,00 5.095.000,00 TRY 25,00 Dolaylı İştirakCore Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 10.000.000,00 5.000.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirakKahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Üretim ve Perakende 26.500.000,00 13.250.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirakMavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. Hastane ve Sağlık Hizmetleri 16.000.000,00 8.000.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirakEnerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Enerji Piyasalarının İşletilmesi 61.572.770,00 2.462.910,00 TRY 4,00 Dolaylı İştirakSun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 Dolaylı İştirakZeroone Interactive Yazılım A.Ş Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımı 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066196BIST