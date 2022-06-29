***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.06.2022 18:58
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
29 Haziran 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Reha Çırak'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa Necip ULUDAĞ'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Sezai BEKGÖZ - Başkan
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU- Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Başkan
Sezai BEKGÖZ - Üye
Sema KAYA – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Sezai BEKGÖZ – Başkan
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Üye
Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040167
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