***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.08.2023 18:28
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08 Ağustos 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Reha Çırak'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa Necip ULUDAĞ'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Sezai BEKGÖZ - Başkan
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU- Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Başkan
Sezai BEKGÖZ - Üye
Sema KAYA – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Sezai BEKGÖZ – Başkan
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Üye
Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182296
BIST