***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08 Ağustos 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Reha Çırak'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa Necip ULUDAĞ'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Denetim KomitesiSezai BEKGÖZ - BaşkanŞansal Cumhur ERBACIOĞLU- ÜyeKurumsal Yönetim KomitesiŞansal Cumhur ERBACIOĞLU – BaşkanSezai BEKGÖZ - ÜyeSema KAYA – ÜyeRiskin Erken Saptanması KomitesiSezai BEKGÖZ – BaşkanŞansal Cumhur ERBACIOĞLU – ÜyeKomitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182296BIST