***INVES* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
18.02.2022 16:37
***INVES******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [INVES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İnvestco Holding A.Ş. ‘nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ve ekleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002784
BIST
16:532.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,03
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.004
16:5313,6332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0514
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6393
En Düşük
13,5136
16:5315,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0130
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
16:53831,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,82
|Açılış
|: 831,03
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
833,16
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|35.890.900
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|CEOEM
|17,01
|37.393.731
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.532.220
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.401.624
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|48.566.659
|% -9,77
|
|OSTIM
|1,61
|111.163.441
|% -9,04
|
|THYAO
|28,84
|3.040.586.220
|% 0,35
|
|KRDMD
|11,60
|989.933.639
|% 0,78
|
|EREGL
|28,02
|649.883.999
|% -0,07
|
|SISE
|13,16
|619.288.611
|% 0,61
|
|YKBNK
|4,01
|592.781.773
|% 0,50
|
|YKBNK
|4,01
|592.781.773
|% 0,50
|
|THYAO
|28,84
|3.040.586.220
|% 0,35
|
|KRDMD
|11,60
|989.933.639
|% 0,78
|
|ODAS
|1,32
|86.565.850
|% 2,33
|
|OSTIM
|1,61
|111.163.441
|% -9,04
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6281
|13,6323
|% 0,37
|
|Euro
|15,4600
|15,4672
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,4944
|18,5871
|% 0,30
|
|Frank
|14,7492
|14,8380
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6211
|3,6393
|% 0,35
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-0,82
|
|Altın Gr.
|832
|832
|2,52
|
|Cumhuriyet
|5.521
|5.604
|24,00
|
|Tam
|5.493
|5.630
|24,05
|
|Yarım
|2.655
|2.724
|11,64
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|5,82
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,12
|
|B. Petrol
|91,33
|91,33
|-1,65
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:07XU100
Endeks 2, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 15, 654.00 milyon TL de
-
17:06IDEAS
Yüzde 7.24 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 758, 575 adet işlem
-
17:04AYDEM
Yüzde 5.08 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 071, 213 adet işlem
-
17:03DERHL
Yüzde 5.01 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 821, 158 adet işlem
-
17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, GUBRF, ASELS