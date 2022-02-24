***INVES* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2022 18:14
***INVES******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İnvestco Holding A.Ş.' nin Halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004143
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: -8,17%
|| -164,65
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
18:0514,0494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2323
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
18:0515,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2036
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
18:05885,35
En Yüksek
|Değişim
|: 4,35%
|| 36,94
|Açılış
|: 885,35
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|17,82
|55.221.662
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|883.734.297
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,46
|212.177.196
|% 3,86
|
|DAGHL
|14,00
|7.212.689
|% 3,70
|
|ANHYT
|14,16
|9.634.978
|% 2,39
|
|AKMGY
|37,26
|943.181
|% -10,00
|
|ARMDA
|63,45
|1.058.092
|% -10,00
|
|BALAT
|7,56
|241.817
|% -10,00
|
|CASA
|98,10
|375.141
|% -10,00
|
|BRMEN
|1,98
|239.182
|% -10,00
|
|EREGL
|29,08
|4.304.563.688
|% -4,40
|
|GARAN
|11,01
|2.117.731.183
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.495.710.657
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.672.492
|% -9,98
|
|SISE
|11,74
|990.977.268
|% -8,78
|
|HUNER
|2,66
|883.734.297
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|987.991.021
|% -9,95
|
|GARAN
|11,01
|2.117.731.183
|% -5,33
|
|EREGL
|29,08
|4.304.563.688
|% -4,40
|
|ODAS
|1,26
|178.926.585
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9963
|14,0494
|% 1,68
|
|Euro
|15,6773
|15,8614
|% 1,30
|
|Sterlin
|18,8668
|18,9615
|% 1,13
|
|Frank
|15,2927
|15,3849
|% 2,04
|
|Riyal
|3,7739
|3,7929
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|24,87
|
|Altın Gr.
|883
|884
|35,18
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,39
|
|B. Petrol
|99
|99
|5,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA