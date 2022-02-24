***INVES* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVES******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [INVES]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİnvestco Holding A.Ş paylarının Halka Arzında satışa sunulan paylardan idari sorumluluğu bulunan kişilerden alım yapan yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004148BIST