***INVES* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVES******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [INVES]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arzına aracılık ettiğimiz Investco Holding payları, 01/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. SPK Pay Tebliği VII-128-1 madde 11 çerçevesinde fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için belirlenen süre 30-03-2022 itibariyle dolmuş olup, herhangi bir işlem yapılmamıştır. Ekte ilgili tablo verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014780BIST