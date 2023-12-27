***INVES* *UZERB*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***INVES******UZERB*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler [UZERB]İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Investco Holding A.Ş. ve iştirakleri hakkında, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yapıldığı anlaşılan gerçek dışı iddia ve söylentilere ilişkin olarak yatırımcılarımızdan gelen bilgi ve açıklama taleplerine istinaden SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 8. ve 9. maddeleri kapsamında iş bu açıklama yapılmaktadır.Öncelikle, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu söz konusu değildir.Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yayılan haberlerde yer alan adli soruşturma ile Şirketimiz Investco Holding A.Ş. ve iştiraklerinin hiçbir ilgisi bulunmamakta olup, şirketlerimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir. Öte yandan söz konusu asılsız söylenti ve haberlerle ilgili gerekli hukuki işlemler de başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229665BIST