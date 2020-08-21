***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 11:36
***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IPEKE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IPEKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870563
BIST
15:521.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,55
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
15:527,3373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:528,6457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:52455,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,48
|Açılış
|: 455,48
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:52
|GARFA
|12,32
|16.999.937
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|10.601.122
|% 9,89
|
|ISGSY
|7,23
|7.052.711
|% 9,88
|
|TGSAS
|7,84
|4.776.089
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,33
|4.752.579.168
|% -6,88
|
|TUPRS
|86,05
|3.571.460.315
|% -6,47
|
|GARAN
|7,18
|1.487.908.012
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,10
|916.655.225
|% 0,39
|
|RTALB
|55,90
|888.800.085
|% 6,68
|
|PETKM
|4,33
|4.752.579.168
|% -6,88
|
|EKGYO
|2,01
|530.566.651
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,17
|570.273.315
|% 0,46
|
|ZOREN
|2,73
|645.473.431
|% -6,19
|
|GARAN
|7,18
|1.487.908.012
|% 0,56
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3330
|7,3373
|% 0,55
|
|Euro
|8,6393
|8,6457
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,5638
|9,6118
|% -0,54
|
|Frank
|7,9934
|8,0415
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9466
|1,9564
|% 0,33
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-11,92
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-9,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|-0,88
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|-0,42
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,71
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|-0,41
|