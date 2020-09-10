***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 10:00
***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IPEKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874320
BIST
11:141.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.097
11:147,4881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:148,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:14468,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,84
|Açılış
|: 468,09
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:14
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.678.970
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|CRDFA
|5,48
|15.181.637
|% -7,28
|
|NIBAS
|16,00
|220.619
|% -6,43
|
|ARENA
|35,66
|17.547.955
|% -6,26
|
|PETKM
|4,35
|1.321.760.198
|% -3,55
|
|ZOREN
|2,86
|713.714.243
|% -1,04
|
|TUPRS
|82,25
|433.713.349
|% -3,06
|
|TSPOR
|7,79
|323.765.590
|% 8,80
|
|GSRAY
|5,25
|250.092.586
|% 9,83
|
|PETKM
|4,35
|1.321.760.198
|% -3,55
|
|ZOREN
|2,86
|713.714.243
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,49
|216.256.983
|% 7,97
|
|ALBRK
|1,50
|144.773.454
|% 2,74
|
|AKENR
|2,03
|186.350.889
|% -1,46
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4849
|7,4881
|% 0,04
|
|Euro
|8,8582
|8,8633
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,7068
|9,7555
|% -0,02
|
|Frank
|8,1961
|8,2454
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% -0,06
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,87
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,34
|
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