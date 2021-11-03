***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:00
***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IPEKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974224
BIST
14:351.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:359,6683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0659
|Açılış
|: 9,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:3511,2207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0974
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:35554,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,71
|Açılış
|: 554,77
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:32
|IHAAS
|5,06
|27.387.645
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.814.769
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|100.489.226
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,35
|40.963.732
|% 9,24
|
|AGESA
|22,14
|4.527.410
|% 9,17
|
|CANTE
|12,92
|99.052.727
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.155.203
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.682.319
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.220.054
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.875.345
|% -9,81
|
|GARAN
|10,16
|2.955.277.074
|% 0,00
|
|THYAO
|15,44
|1.446.077.417
|% -0,32
|
|SISE
|8,74
|979.472.085
|% 1,39
|
|TSPOR
|5,09
|880.854.601
|% -5,21
|
|YKBNK
|2,81
|792.252.909
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,97
|699.349.273
|% -2,96
|
|GARAN
|10,16
|2.955.277.074
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,81
|792.252.909
|% -0,71
|
|TSKB
|1,39
|268.878.388
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,09
|880.854.601
|% -5,21
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6721
|9,6759
|% 0,77
|
|Euro
|11,2092
|11,2243
|% 0,91
|
|Sterlin
|13,1512
|13,2171
|% 0,89
|
|Frank
|10,5832
|10,6470
|% 1,21
|
|Riyal
|2,5724
|2,5853
|% 0,79
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-3,02
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.673
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.655
|3.747
|39,87
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|19,28
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,64
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-1,80
|
Seans Raporu
14:32
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