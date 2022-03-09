***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 10:48
***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IPEKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008639
BIST
11:392.047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 36,02
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
11:3914,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1981
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6601
En Düşük
14,4349
11:3916,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,2773
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0965
En Düşük
15,7698
11:39964,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,08
|Açılış
|: 964,10
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler11:38
|GZNMI
|16,94
|131.014
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|273.125
|% 9,94
|
|SASA
|55,65
|1.006.451.381
|% 9,66
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|AVOD
|1,86
|44.696.622
|% 8,14
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|BRLSM
|9,24
|8.964.848
|% -4,25
|
|EDIP
|3,41
|4.199.971
|% -4,21
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|PAMEL
|102,20
|2.368.861
|% -3,40
|
|THYAO
|26,30
|2.058.430.321
|% 3,95
|
|KRDMD
|15,01
|1.275.272.534
|% 2,88
|
|KOZAL
|143,90
|1.150.149.639
|% -0,48
|
|SASA
|55,65
|1.006.451.381
|% 9,66
|
|SISE
|13,50
|907.393.162
|% 4,57
|
|KRDMD
|15,01
|1.275.272.534
|% 2,88
|
|THYAO
|26,30
|2.058.430.321
|% 3,95
|
|YKBNK
|3,67
|277.047.086
|% 1,38
|
|SISE
|13,50
|907.393.162
|% 4,57
|
|ODAS
|1,45
|78.152.748
|% 2,11
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6326
|14,6475
|% 1,36
|
|Euro
|16,0384
|16,0814
|% 1,75
|
|Sterlin
|19,1855
|19,2817
|% 1,59
|
|Frank
|15,7142
|15,8088
|% 1,37
|
|Riyal
|3,8928
|3,9123
|% 1,31
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.048
|-3,51
|
|Altın Gr.
|962
|963
|8,63
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,46
|0,17
|
|B. Petrol
|130
|130
|1,52
|
Seans Raporu
11:38
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