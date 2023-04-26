***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2023 11:42
***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IPEKE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IPEKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141102
BIST
12:244.825
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -65,85
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:2419,4321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 20,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:2421,4834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1709
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:241.248,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.248,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:24
|MIPAZ
|8,11
|26.997.611
|% 9,89
|
|CMBTN
|585,20
|80.077.389
|% 8,79
|
|IHAAS
|171,30
|20.576.195
|% 8,69
|
|ULAS
|12,00
|2.054.330
|% 6,95
|
|BURCE
|76,35
|76.289.951
|% 6,78
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|IMASM
|33,80
|175.960.435
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,80
|1.634.522.456
|% -1,22
|
|THYAO
|131,00
|1.541.449.824
|% -2,02
|
|EREGL
|33,46
|1.143.714.281
|% -2,05
|
|KOZAL
|20,48
|859.086.624
|% -2,66
|
|ISDMR
|31,70
|795.612.767
|% -4,23
|
|EKGYO
|6,36
|325.669.276
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,44
|558.862.954
|% 0,09
|
|YKBNK
|9,88
|415.835.509
|% -0,20
|
|KOZAL
|20,48
|859.086.624
|% -2,66
|
|KOPOL
|43,80
|1.634.522.456
|% -1,22
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4257
|19,4321
|% 0,04
|
|Euro
|21,4646
|21,4834
|% 0,80
|
|Sterlin
|24,1669
|24,2881
|% 0,55
|
|Frank
|21,7695
|21,9007
|% 0,38
|
|Riyal
|5,1639
|5,1898
|% 0,02
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|2,18
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|0,92
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.117
|9.289
|0,00
|
|Yarım
|4.453
|4.548
|13,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.288
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,95
|80,95
|0,36
|