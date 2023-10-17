***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.10.2023 13:30
***IPEKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IPEKE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IPEKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207155
BIST
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16:438.037
En Düşük
|Değişim
|: 1,29%
|| 102,66
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.061
16:4327,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0848
|Açılış
|: 28,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
16:4329,4819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0515
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
16:431.726,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.726,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.731,76
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler16:43
|AVTUR
|7,70
|10.672.622
|% 10,00
|
|BFREN
|12.470,30
|713.362.308
|% 10,00
|
|BRSAN
|983,50
|3.610.962.729
|% 10,00
|
|UNLU
|23,10
|67.441.918
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|72.870.308
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|344.173.435
|% -10,00
|
|VERUS
|236,30
|239.207.605
|% -8,91
|
|ERBOS
|244,80
|1.249.227.693
|% -6,31
|
|INTEM
|216,90
|170.825.486
|% -6,19
|
|IPEKE
|52,90
|1.499.846.436
|% -5,79
|
|THYAO
|223,80
|5.629.754.890
|% 0,36
|
|BRSAN
|983,50
|3.610.962.729
|% 10,00
|
|TUPRS
|142,10
|3.394.837.881
|% 1,14
|
|EREGL
|41,98
|2.893.058.402
|% 2,99
|
|ODAS
|11,95
|2.733.411.315
|% -5,16
|
|EKGYO
|7,55
|2.406.547.758
|% 2,44
|
|ODAS
|11,95
|2.733.411.315
|% -5,16
|
|ZOREN
|6,19
|1.296.305.254
|% 0,32
|
|YKBNK
|18,88
|2.156.874.721
|% 1,02
|
|PETKM
|22,56
|2.555.780.849
|% 0,53
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9093
|27,9196
|% 0,30
|
|Euro
|29,4722
|29,4819
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,8291
|33,9988
|% -0,14
|
|Frank
|30,8252
|31,0108
|% 0,18
|
|Riyal
|7,4207
|7,4580
|% 0,39
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|7,06
|
|Altın Gr.
|1.727
|1.727
|9,83
|
|Cumhuriyet
|11.931
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.665
|11.750
|42,00
|
|Yarım
|5.851
|5.898
|21,00
|
|Çeyrek
|2.916
|2.949
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,40
|0,18
|
|B. Petrol
|89,97
|89,97
|0,32
|
Seans Raporu
16:43
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16:58GSRAY
Yüzde 8.31 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 906, 723 adet işlem
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16:55AVTUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 424 adet işlem
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16:54XU100
Endeks 8, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 80, 149.00 milyon TL de
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16:54TGSAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 462, 623 adet işlem
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16:53BRYAT
Yüzde 6.41 oranında artışla 2, 586.70 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 244 adet işlem