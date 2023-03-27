***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi23.03.2023Tescil Tarihi24.03.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.03.2023 - 10797AçıklamalarGenel Kurul yetkisine sahip olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon Kurulu, 2023 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunu onaylamış olup, 24.03.2023 tarih ve 10797 sayı numaralı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128246BIST