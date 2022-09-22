***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
22.09.2022 18:11
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmemiz ektedir.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 21/07/2016 26/07/2016 9123
3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18 11/06/2013 14/06/2013 8342
7,9,11,13,17 04/07/2012 06/07/2012 8106
6 30/05/2012 04/06/2012 8082
2 10/06/2011 15/06/2011 7837
3 05/08/2008 07/08/2008 7122
7 17/03/2004 24/03/2004 6014
3,5,6,13,15 22/04/2002 25/04/2002 5534
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064731
BIST