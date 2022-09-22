***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme









***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmemiz ektedir.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4 21/07/2016 26/07/2016 91233,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18 11/06/2013 14/06/2013 83427,9,11,13,17 04/07/2012 06/07/2012 81066 30/05/2012 04/06/2012 80822 10/06/2011 15/06/2011 78373 05/08/2008 07/08/2008 71227 17/03/2004 24/03/2004 60143,5,6,13,15 22/04/2002 25/04/2002 5534http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064731BIST